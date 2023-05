Krönung Charles III. Was uns an den Royals fasziniert – und mit ihnen verbindet

Wo immer König Charles III. während seines Staatsbesuches in Deutschland auftauchte, gesellten sich auch Schaulustige hinzu. Drei Tage royaler Glanz! Auch seine Krönung am 6. Mai 2023 werden wieder Millionen Menschen hierzulande verfolgen. Doch was fasziniert uns so am britischen Königshaus und was verbindet uns mit den Mitgliedern der Königlichen Familie? Es geht um Psychologie und Geschichte!