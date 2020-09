Wie Krokodile jagen und fressen Krokodile sind Lauerjäger, also meist unter der Wasseroberfläche. Kommen dann Tiere zum Trinken, nähern sich z.B. mit ihren Schnauzen dem Wasser, schnappen sie zu. "Das Krokodil braucht dann eigentlich bloß an diese Schnauzenspitze zu greifen und festzuhalten, das tut den Tieren so weh, dass sie sich sowieso kaum bewegen", erklärt Dr. Wings. Dann wird die Beute ertränkt und zerlegt. Dazu rollen die Krokodile solange unter Wasser, bis die Beute zerfetzt wird, denn dazu sind die Krokodilzähne nicht gut geeignet. Anschließend werden große Stücke geschluckt. "Krokodile haben auch da eine ganz besondere Anpassung, wie sie ihre Nahrung verdauen können", erklärt Wings. "Also diese 200 Millionen Jahre Evolution, die da drin stecken, das ist schon faszinierend, was sie so alles können. Die können ihr Blut alkalisch machen und ziehen sozusagen die Säure aus dem Blut in den Magenbereich hinein, also in den Magen. Die Magensäure ist da natürlich besonders aggressiv und kann dann auch die Knochen auflösen."