Statt Herd, Grill, Backofen oder Mikrowelle brauchen Design-Ingenieur Jonathan Blutinger und sein Team von der Columbia University, New York, USA, einen 3-D-Drucker und einen Laser für ihre Kuchenstücke. Die Bestandteile: Graham Cracker (in den USA beliebte Vollkornkekse), Erdnussbutter, Nutella, Bananenpüree, Erdbeermarmelade, Kirschtropfen (sie nennen es Drizzle, Niesel) und Zuckerguss. Alle finden in einzelnen Kartuschen Platz im Drucker, der dann loslegt und versagt – beim ersten Mal, und beim zweiten und dritten, vierten … nach insgesamt sieben Versuchen, die das Team im nachfolgenden Video beschreibt, führt am Ende der zusätzliche Einsatz eines Lasers zum Erfolg. Damit wird die Stützkonstruktion aus den Graham-Keksen erhitzt und gehärtet, so dass das Ergebnis wirklich wie ein Stück Kuchen mit Zuckerguss aussieht.