Guten Morgen! Hier ist Alexa, deine persönliche Assistentin! Zeit, aufzustehen! Die Kaffeemaschine habe ich schon angeschaltet. Wenn du aus der Dusche kommst, ist der Cappuccino fertig, genau so, wie du ihn magst. Du hast heute ein zeitiges Meeting, deswegen musst du dir die Nachrichten bitte im selbstfahrenden Auto anhören, dass dich abholt. Während du auf Arbeit bist, werde ich den Haushaltsroboter anweisen, dass er sauber macht. Milch, Butter und Eier sind alle - ich werde für heute Abend neue bestellen. Wie viel Grad soll denn die Wohnung haben, wenn du nach Hause kommst?

DAS ist die Zukunft, wie sie Forscher schon für das Jahr 2030 sehen. Und ein Großteil davon existiert jetzt schon - wenn auch oft noch nicht so ausgereift. Wir reden jetzt schon mit unseren Handys oder mit Alexa. Wir können jetzt schon die Heizung oder das Licht per App von Arbeit aus einschalten. Bei einem Online-Einkauf merken sich die Anbieter jetzt schon, was wir mögen und schlagen uns ähnliche Produkte vor. Die Grundlage von all dem? Künstliche Intelligenz, kurz KI.

Was bedeutet Künstliche Intelligenz?

Das genau zu sagen, ist schwierig, denn schon "menschliche Intelligenz" ist als Begriff nicht fest definiert. Bei KI geht es darum, einen Computer zu bauen, der selbstständig Probleme lösen kann. Er wird mithilfe von Algorithmen programmiert, also mit Handlungsanweisungen, wie er ein bestimmtes Problem lösen kann. Ein guter Vergleich aus dem Netz:

Stellt man sich ein Brettspiel vor, so ist die schriftliche Anleitung dazu der Algorithmus. Das wirkliche Spielen und Anwenden der zuvor im Algorithmus beschriebenen Regeln, stellt das Programm dar. MrKnowing.com

Es geht also darum, einer Maschine so viel beizubringen, dass sie Probleme ohne einen Menschen lösen kann. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass sie selbstständig dazu lernt.

Wozu brauchen wir Künstliche Intelligenz?

Bildrechte: Colourbox Eine KI steckt schon in unglaublich vielen Bereichen: von Suchmaschinen wie Google über Staubsauger-Roboter bis zur Diagnose von Krankheiten, der Überwachung öffentlicher Plätze und der Berechnung von Aktien-Kursen. Selbstlernende Computer sind also schon in fast allen Bereichen unseres Lebens vorhanden. Und Künstliche Intelligenz wird unser Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten radikal verändern. Davon sind viele Wissenschaftler überzeugt - unter anderem an der Stanford University in Kalifornien/USA. Dort haben Forscher 2016 einen umfangreichen Bericht zu Künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Sie sagten damals schon, dass Künstliche Intelligenz in den folgenden fünf wichtigen Bereiche unser Leben beeinflussen wird:

Hilfe im Haushalt

Wäre es nicht schön, wenn man niemals wieder die Wäsche machen oder den Boden wischen müsste? Es gibt jetzt bereits kleine Helfer, die staubsaugen oder auch den intelligenten Kühlschrank, der meldet, wenn die Milch alle ist. In Zukunft wird es im Service- und Dienstleistungsbereich aber um Vernetzung gehen. Das Ziel: ein "Smart Home" - ein vollkommen vernetztes digitales Zuhause, in dem eine Intelligenz, zum Beispiel der Persönliche Assistent, alles koordiniert. Darüber hinaus sehen die Forscher großes Potential in Robotern oder Drohnen, die Pakete ausliefern oder Büros saubermachen. Dazu braucht es leistungsfähigere Hardware wie Computerchips und Sensoren und Weiterentwicklungen unter anderem bei der Spracherkennung.

Wer wird behandelt und wer nicht?