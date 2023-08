Dem Naturschutzverband LBV zufolge sind die Kuhreiher-Jungvögel am Altmühlsee in Bayern gesichtet worden. Dass die Vogelart in Deutschland gebrütet hat, sei eine Sensation, sagt LBV-Experte Jan Heikens. "Es ist immer beeindruckend, wenn eine neue Vogelart zum ersten Mal bei uns brütet", ergänzt er. In Zeiten, in denen immer mehr Pflanzen und Tiere aussterben würden, sei das motivierend.

Der Kuhreiher wird etwa 50 Zentimeter groß. Er hat ein weißes Gefieder und einen gelb-orangen Schnabel. Er ist auf der ganzen Welt verbreitet, kommt aber in Europa eigentlich eher deutlich weiter im Süden vor - vor allem in Spanien. Besonders bekannt sei er in vielen afrikanischen Regionen, weil er dort häufig auf dem Rücken von Büffeln sitze. Denn der Kuhreiher ernähre sich von Insekten, die er in Viehherden oder auf Wiesen finde.

Bisher hat man Kuhreiher eher weit entfernt von Deutschland gesichtet. Bildrechte: IMAGO / imagebroker