Das Forschungsteam aus Konstanz hat einen Weg gefunden, molekulare Bausteine einer Polyethylenkette an Sollbruchstellen aufzutrennen. Stellen Sie sich einen Bastelbogen aus Pappe vor, den Sie gern in die zum Basteln notwendigen Einzelteile zerlegen wollen. Auch die sind an ihren Sollbruchstellen perforiert, so dass Sie mühelos alle einzelnen Teile ausbrechen und zu etwas Neuem zusammensetzen können. So ähnlich auch beim Verfahren der Uni Konstanz, nur eben auf molekularer Ebene. "Der Schlüssel für unser Verfahren sind Kunststoffe mit einer geringen Dichte an Sollbruchstellen in der Polyethylenkette, so dass die kristalline Struktur und die Materialeigenschaften nicht beeinträchtigt werden“, erklärt Chemiker Stefan Mecking.