Bisher identifizierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Reihe an biologischen Variablen, die ein langes Leben vorher sagen könnten. Vielleicht hilft es aber auch, einfach mal mit einem Lächeln und positiven Gedanken durch den Tag zu gehen. Ein US-Forschungsteam aus Boston wies anhand neuster Untersuchungen darauf hin, dass auch nicht biologische Faktoren, wie etwa der Grad an Optimismus, eine entscheidende Rolle spielen können.

Innerhalb der ersten Studie aus dem Jahr 2004 wurden circa 70.000 Frauen im Alter von 58 bis 86 in Bezug auf den persönlichen Grad an Optimismus befragt. Bis 2014 wurde überprüft, ob die Probandinnen noch am Leben sind. In der zweiten Studie aus dem Jahr 1986 wurden männliche Probanden im Alter von 41 bis 90 nach ihrem persönlichen Grad an Optimismus befragt und es wurde bis zum Jahr 2016 überprüft, ob sie noch am Leben sind. Innerhalb der jetzt veröffentlichten Meta-Studie wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen dem Optimismus und der Lebensdauer der Teilnehmenden besteht.