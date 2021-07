Lange Nacht der Wissenschaften MDR WISSEN sendet aus der Unterwelt von Leipzig

Die Lange Nacht der Wissenschaften, die größte gemeinsame Veranstaltung der Leipziger Wissenschaftseinrichtungen findet pandemiebedingt in diesem Jahr überwiegend online statt. 394 Programmpunkte von über 100 Veranstaltern werden am Freitag, 16. Juli auf Websites und in den Sozialen Medien zu erleben sein - viele davon finden live statt. Nach einer Eröffnungsshow mit Jack Pop, bei MDR WISSEN Presenter des YouTube-Formats Science vs. Fiction, um 16.30 Uhr beginnt das große Ereignis mit Vorlesungen, Führungen, Vorträgen, Spielen, Experimenten und Rätseln um 18 Uhr.