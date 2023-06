Die großen und kleinen Forschungseinrichtungen in Leipzig laden am kommenden Freitag die Öffentlichkeit ein, zur "Langen Nacht der Wissenschaften" – zum ersten Mal seit der Pandemie wieder live und in Präsenz. Prominente Institute wie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) und das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) öffnen ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.