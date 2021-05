Lange Nacht der Wissenschaften Magdeburg macht Forschung digital und interaktiv erlebbar

Solche Geschichten gibt es in einer Umfrage zur diesjährigen Langen Nacht der Wissenschaften in Magdeburg: "Mein großer Bruder zeigte mir, wie Kittyfix funktionert, das war der DDR-Klebstoff, der auf Wasser schwimmen und - Achtung! - brennen kann. Es hat funktioniert und zack, war mein Pony weg." Oder so eine Geschichte: "Wir haben versucht, Senfeier einzufrieren. Wir haben sie dann auch wieder aufgetaut, bloß essen konnte man sie nicht mehr. Die waren so knüppelhart. Experiment misslungen." Oder eine wunderschöne Episode aus dem Chemieunterricht in der Schule: "In meiner Tätigkeit als Chemielehrer wollte ich meinen Schülern mal zeigen, es kann auch Feuer unter Wasser geben. Und es brannte, und die Schüler freuten sich. Es hat gequalmt und gequalmt, der ganze Klassenraum stand unter Qualm und ich konnte es nicht beenden. Und am Ende hieß es dann von meinen Schülern: 'Das war eine tolle Chemiestunde'."