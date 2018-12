Die Nase als Lügendetektor Pinocchio-Effekt: Lügen machen dicke Nasen

In der Weihnachtszeit wird in Haushalten mit (kleinen) Kindern gelogen, dass sich die Balken biegen. Dabei könnte man den Eltern tatsächlich an der Nasenspitze ansehen, dass sie schummeln - ihre Nasen verraten sie im Moment der Lüge.