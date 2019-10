"In erster Linie kommt es bei so langen Flügen zu Herz-Kreislauf-Problemen. Außerdem sollte man bedenken, dass sich Krankheiten in der Flugzeugkabine besonders leicht übertragen", erklärt Dr. Bernhard Ruf, Leiter des Zentrums für Reise- und Tropenmedizin am Leipziger Klinikum St. Georg gegenüber MDR WISSEN. Die Psyche nicht zu vergessen:

Erst vergangenens Jahr hat Qantas mit einem regulären Direktflug für Aufsehen gesorgt: Von London ins australische Perth in 17 Stunden. Auch die britische Hauptstadt steht weiterhin im Fokus von Qantas-Chef Joyce: Im vergangenen Jahr forderte er noch von Flugzeugherstellern, eine Maschine zu bauen, die es von New York und London nach Sydney non-stop schaffe. Jetzt hat er selbst nachgelegt und es auch so hinbekommen. Zwei weitere Testflüge, darunter einer von London aus, soll es noch dieses Jahr geben. Danach entscheidet sich, wie es weiter geht. Sollte das Projekt erfolgreich sein, wären Flüge ins abgelegene Australien für die restliche (westliche) Welt attraktiver denn je. Denn wer wird schon in Flugscham verfallen, wenn Down Under in Rekordzeit lockt?