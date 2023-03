Bemerkenswert ist auch, dass die Pflanzen je nach Stressart auch unterschiedliche Geräusche machen. Die Forschenden können also anhand der Geräuschmuster mit Hilfe einer KI feststellen, ob eine Pflanze zu wenig Wasser hat oder verletzt, also geschnitten, wurde. Außerdem gaben die Pflanzen mit zu wenig Wasser schon Töne von sich, bevor ihre Dehydration sichtbar war.

Übrigens sind Tomaten- und Tabakpflanzen nicht die einzigen, die Geräusche von sich geben. Die Forschenden untersuchten auch Wein, Taubnesseln und Kakteen. Unsere Pflanzenwelt ist also gar nicht so still, wie wir immer dachten. Und wenn sie das nächste Mal mit ihren Zimmerpflanzen reden, kommen sie sich vielleicht auch nicht mehr ganz so komisch vor, weil das Gespräch so einseitig ist. Wer weiß, vielleicht antwortet der Ficus ja, sie hören es nur leider nicht.