Christiane Heinicke forscht am Bremer ZARM (Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie) an Häusern für Mond und Mars. Dass die beiden Himmelskörper gemeinsam beforscht werden, ist durchaus sinnvoll, weil viele relevante Umweltfaktoren auf Mond und Mars gleich sind – eine Besiedlung des Mondes könnte also die "Teststrecke" für eine Besiedlung des Mars sein.

Forscherin Christiane Heinicke prüft am ZARM in Bremen, wie Menschen für längere Zeit auf dem Mond überleben können. Bildrechte: ZARM, Universität Bremen

Astronaut Matthias Maurer war bereits ein halbes Jahr auf der internationalen Raumstation ISS – in einem nächsten Schritt könnte er sich vorstellen, auf dem Mond zu landen. Was Maurer und die Forscherin Christiane Heinicke am Mond fasziniert, schildern beide in unserer aktuellen Multimedia-Geschichte zum Thema "Leben auf dem Mond – es geht los!".