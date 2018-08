Für ihre Studie verglichen Forscher der University of Southern California und der Princeton University (USA) die Daten zur Lebenserwartung von 18 hochentwickelten Ländern. Sie stellten fest: In den Jahren 2014 und 2015 sank die Lebenserwartung - nicht nur in Deutschland, auch in zwölf anderen Industrienationen. Ein Einbruch schon, so Dr. Domantas Jasilionis vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock, aber auf sehr hohem Niveau.

Bildrechte: Domantas Jasilionis Deutschland hat mit 79 Jahren für Männer und 84 Jahre für Frauen eine sehr hohe Lebenserwartung. Für viele Länder auf dieser Welt ist das ein Traum.

Doch 2014 und 2015 gab es plötzlich ein böses Erwachen - nicht nur für Deutschland. Die Kurve der ständig wachsenden Lebenserwartung sank in Deutschland um 0,35 Prozent. Das klingt wenig, für die Forscher ist es aber ein Alarmsignal, so Jasilionis. Denn der Einbruch könnte ein erstes Indiz für die Probleme sein, die auch Gesundheitssysteme in einer älter werdenden Gesellschaft bewältigen müssen. Und ein weiterer Brennpunkt wird immer deutlicher: Der Unterschied zwischen Arm und Reich, und der betrifft alle Länder.

Es ist ein globales Problem, vor allem aber ein soziales, denn Rauchen und Alkohol konzentrieren sich sehr in Gruppen mit wenig Geld.

Die Zahlen bestätigen, dass in vielen Ländern eine Ungleichheit in der Medizinversorgung existiert, so die Autoren der Studie. Rauchen, Alkohol, falsche Ernährung und Bewegungsmangel sind aber nur ein Teil der Gründe für die Entwicklungen in den Jahren 2014 und 2015. In den USA machten die Forscher masenhaften Missbrauch von Drogen und Schmerzmitteln aus. In Europa gab es eine Grippewelle, bei der vor allem ältere Menschen früher starben.