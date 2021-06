Wenn man sich so anschaut, wie Menschen mehr als dreißig Hamburger oder 15 Packungen Chili-Instantnudeln am Stück verdrücken, stellt man fest: An Videomaterial bleibt einem im Internet wenig erspart. Und: Es scheint eine klare Regel beim großen Fressen zu geben – Schnelligkeit. Wer nur eine Chance haben möchte, die dreißig Doppelburger einer globalen Fastfoodkette möglichst erfolgreich in den Verdauungstrakt zu pressen, muss sich ranhalten – beißen, schlucken, beißen, schlucken.

Der Genuss von dreißig doppelt belegten Hamburgern mit großen Bissen und in irrer Geschwindigkeit ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, wofür der World Food Safety Day – Welttag für Lebensmittelsicherheit – am 7. Juni steht. Der von den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation WHO ins Leben gerufene Aktionstag möchte daran appellieren, gute und gesunde Lebensmittel für alle Menschen auf der Welt sicherzustellen. Dabei liegt der Fokus auf kontaminierten Lebensmitteln als Bedrohung für die menschliche Gesundheit, besonders durch oft unsichtbare Verunreinigungen mit Bakterien, Viren, Parasiten und chemische Substanzen. Solche Verunreinigungen spielen vor allem dort eine Rolle, wo Nahrung ohnehin schon knapp ist: Bei Menschen in Konfliktregionen oder Migrierenden. Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr 420.000 Menschen durch kontaminierte Lebensmittel.