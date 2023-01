Eine von Forschenden der Keck School of Medicine der University of Southern California geleitete Studie, die im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences erschien, zeigt, wie Leberkrebszellen Proteine der zirkadianen Uhr in den Zellen ausnutzen, um sich zu teilen und auszubreiten. Sie stellt auch fest, dass die Hemmung bestimmter Uhrproteine die Vermehrung von Krebszellen verhindern kann.