Nicht aus Knochen, sondern aus Dreck wollen die Forscher unsere Herkunft herauslesen. Benjamin Vernot vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ( MPI EVA ) erklärt, was die Leipziger in ihrer Studie genau gemacht haben.

Die Idee war also geboren: warum nicht einfach im Höhlenboden nach DNA-Spuren suchen? Und die Forschenden wurden fündig. Allerdings konnten sie nur Fragmente der sogenannten mitochondrialen DNA ausfindig machen - also der DNA-Sequenz, die wir von unserer Mutter mitgegeben bekommen. In jeder Zelle gibt es mehrere Mitochondrien, aber eben nur einen Zellkern.

Dieser Tag ist nun gekommen. Die Forscher konnten erstmals aus dem hinterlassenen Staub und Dreck der Neandertaler das gesamte Erbgut, also auch die Zellkern-DNA, extrahieren. So wird für die Forscher jetzt auch die väterliche Seite im Erbgut sichtbar und damit auch die der Großeltern und Ur-Großeltern. Die komplette Herkunftslinie der Höhlenbewohner liegt damit offen, und das nicht nur von einem einzigen Individuum, das zu einer bestimmten Zeit an diesem bestimmten Ort gelebt hat.



Die Ablagerungen können Aufschluss über ganze Populationen geben und damit über Wanderungen, Verwandtschaftsverhältnisse und auch über die Frage, wie Homo Sapiens und Neandertaler letztlich zueinander standen. Die Wissenschaftler wollen nun auch in weiteren Höhlen Bodenproben nehmen. Das Wissensnetz über unsere Verwandten und Vorfahren wird sich dadurch sicherlich stark verändern.