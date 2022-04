Wirth, der auch als Direktor des Botanischen Gartens der Universität Leipzig fungiert, wird mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet, weil er "einen Leuchtturm exzellenter Wissenschaft" in der Messestadt etabliert hat, wie der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung erklärte: "Mit Christian Wirth wird ein Wissenschaftler geehrt, der sich nicht nur in Leipzig, sondern auch weltweit hochverdient macht mit richtungsweisender Forschung auf dem Gebiet der Biodiversität und damit einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz leistet."

Zu den vielfältigen wissenschaftlichen Aktivitäten des Biodiversitätsforschers an der Pleiße gehört auch der Auwaldkran, den die Uni gemeinsam mit dem Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig betreibt. In 33 Metern Höhe können hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Leben in den Baumkronen vor Ort erforschen. Erst vor Kurzem konnte so ein Forscherteam, zu dem auch Christian Wirth gehörte, zum ersten Mal direkt nachweisen, wie Bäume sich gegen Feinde schützen und welche Rolle dabei Insekten spielen.