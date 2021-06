Für uns Zuschauer am Bildschirm war Leistungssport in den vergangenen Monaten oft eine seltsame Angelegenheit: Wenn man statt der jubelnden Masse auf den Rängen oder an den Pisten plötzlich den Trainer brüllen hören konnte. Für Wissenschaftler war es dagegen eine einzigartige Möglichkeit herauszufinden, wie Leistungssportler im Wettkampf darauf reagieren. Amelie Heinrich vom Institut für Sportwissenschaft der MLU nutzte diese Gelegenheit. Als sportpsychologische Expertin betreut sie den deutschen Nachwuchskader im Biathlon und nutzte für ihre Studie die durch das Coronavirus verursachte besondere Situation im Sport.

Die Pandemie bietet die einmalige Möglichkeit, den Einfluss des Publikums außerhalb von experimentellen Bedingungen in der realen Welt zu untersuchen. Amelie Heinrich, Sportwissenschaftlerin, MLU

Das Ergebnis ihre Untersuchung im Biathlon lautet: Männer laufen ohne Zuschauer langsamer, Frauen schneller. Beim Schießen hingegen zeigen Frauen in Anwesenheit von Publikum bessere Leistungen, während Männer sowohl langsamer als auch ungenauer schießen als vor leeren Rängen. Das Ergebnis wurde in der Fachzeitschrift "Psychology of Sport and Exercise" veröffentlicht.

Vergleiche über Jahre blenden schwankende Leistungen aus

Heinrich verglich dafür Laufzeiten und Schießerfolge von Biathletinnen und Biathleten aus der Saison 2018/2019 mit ihren Leistungen in der Saison 2020 in den Disziplinen Sprint und Massenstart. "Bei den Männern waren die Ergebnisse wie erwartet: Sie liefen mit Publikum schneller, beim Schießen zeigten sie aber Leistungseinbußen", sagt Heinrich in einer Mitteilung der Universität. Laufen erfordert vor allem Kondition. Und hier hatten schon frühere Studien gezeigt, dass bei einfachen Aufgaben, die nur Kondition erfordern, das Publikum helfen kann. Bei komplexeren koordinativen Aufgaben sei die Studienlage dagegen heterogener, so die Sportpsychologin.