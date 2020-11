Ein Bild aus einer besseren Leonidennacht am 18. November 1999. Diese Aufnahme wurde in der Karawanserei Deh- Nahmak im Iran gemacht.

Ein Bild aus einer besseren Leonidennacht am 18. November 1999. Diese Aufnahme wurde in der Karawanserei Deh- Nahmak im Iran gemacht. Bildrechte: imago/Leemage

Sie flitzen mit 74 Kilometern pro Sekunde über den Nachthimmel - wer heute Abend die Leoniden sehen will, muss gut hinschauen, denn die sind rasend schnell. Beim Zählen wird man sich abends aber nicht überschlagen müssen, denn der Höhepunkt des Asteroidenschauers ist am Tag längst vorbeigefunkelt - nämlich in der Mittagszeit.