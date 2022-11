Sternschnuppen Vier Tipps, wie Sie die Leoniden erleben können

Jedes Jahr Mitte November durchquert die Erde den Strom der Leoniden, die Reste des Kometen 55P/Temple-Tuttle. Als Abonnenten unseres Weltraumkalenders wissen Sie das.



November heißt aber auch: Es kann kalt werden. Warm anziehen ist also das Gebot der Stunde. Und es heißt auch: ob der Herbsthimmel einen Blick auf die Sternschnuppen zulässt, ist fraglich. So auch in diesem Jahr. Mitteldeutschland liegt in der Nacht unter Wolken, meldet das MDR Wetter, die nur ganz selten aufreißen. Es gibt Regen und die Temperaturen gehen bis auf 1 Grad herunter.