Strategisch möchte Rockenbach an das anknüpfen, was ihr Vorgänger Gerald Haug begonnen hat: Evidenzbasierte Beratung für Politik und Gesellschaft sei ihr wichtig, betont die Professorin für Verhaltensökonomie. Um die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft stehe es dabei aus ihrer Sicht "nicht so schlecht, wie man immer denkt", so Rockenbach bei einem Pressegespräch am Dienstag in Berlin. 55 Prozent der Menschen haben Vertrauen in Wissenschaft und Forschung, so die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2024. (Die man aber auch mitunter weniger optimistisch einordnen kann). "Wir müssen alle miteinander verstehen, dass die Dinge durch das Ignorieren und Leugnen von Fakten nicht besser werden", betont die Leopoldina-Vorsitzende. Allerdings sei es aus ihrer Sicht enorm wichtig, dass Forschende auch kommunizieren, wenn Dinge nicht so eintreten, wie prognostiziert.