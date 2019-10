Hirnforschung Lernen Babys durch Überraschung?

Theta-Wellen in unserem Gehirn fördern Kreativität und sorgen dafür, dass wir uns konzentrieren und erinnern - also lernen können. Während sich Erwachsene abmühen, sie mit Meditation und Hypnose in Schwingung zu bringen, reichen bei Babys offenbar Überraschungsmomente. Das haben Wissenschaftler aus Leipzig, Berlin und Wien herausgefunden.