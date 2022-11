Erstmal eine E-Mail an Christopher Kyba, der sich als Physiker am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam (GFZ) beruflich mit Lichtemissionen auseinandersetzt. Vielleicht kann er ja mit Blick auf seine Datenlage erkennen, ob es in Deutschland dunkler geworden ist. Die Antwort kommt prompt: "Normalerweise wäre ich bei der Interpretation der täglichen Satellitendaten sehr vorsichtig", warnt er. Bei der aktuellen Lage sei es aber anders, denn normalweise sehe man bei dieser Art von Daten in wohlhabenden Länden nicht so oft schnelle großflächige Veränderungen wie jetzt (mit Ausnahme von Katastrophen). "Und wir sehen Veränderungen an vielen Orten, von denen wir wissen, dass die Lichter ausgegangen sind. Ich glaube also, dass die Veränderungen real sind."