Auch für die 600.000 Bewohner von Leipzig wird es eigentlich nie so richtig dunkel. Zum Beispiel an der Red-Bull-Arena. Der hellerleuchtende Bundesliga-Tempel lockt durch seine Beleuchtung Insekten und Vögel an: "Tiere, die in den Bereich des Stadions kommen, sind in dem Lichtkreis gefangen. In dem Moment, in dem sie den Bereich verlassen wollen, müssten sich die Augen erst gewöhnen, das kostet Zeit", erklärt Reinhard Klenke, Biologe am Helmholtzzentrum für Umweltforschung in Leipzig. In der Folge werden die Tiere in solchen hellen Gebieten unter Umständen "nachtaktiv".