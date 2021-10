Dass der Blick in das Gesicht eines geliebten Menschen oder eines freundlichen Unbekannten Schmerzen lindern kann, ist ein schöner Gedanke. In ihrer experimentellen Studie konnten Psychologinnen der Justus-Liebig-Universität Gießen unter der Leitung von Prof. Dr. Christiane Hermann nachweisen, dass das tatsächlich so ist. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „PLoS ONE“ veröffentlicht.