Die " Michael J. Fox Foundation " des Schauspielers – bei dem 1991 Parkinson diagnostiziert wurde – und die Forschungsinitiative "Aligning Science Across Parkinson's" ( ASAP ) gehen dabei eine Kooperation ein, um die neuronalen Schaltkreise der Krankheit ganzheitlich in Körper und Gehirn erforschen zu können. Daran beteiligt ist auch das Leibniz-Institut für Neurobiologie ( LIN ) Magdeburg, das 1,5 Millionen Dollar erhält.

Dr. Matthias Prigge vom Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) Magdeburg. Bildrechte: LIN

"Uns in Magdeburg beschäftigen vor allem die Schaltkreise in den Untergruppen des Locus coeruleus. Dort wollen wir die molekularen Mechanismen entschlüsseln, die die Aktivität von Hirnschaltkreisen beeinflussen und die mit einer Anfälligkeit für Morbus Parkinson in Verbindung stehen", erklärte der LIN-Neurobiologe Dr. Matthias Prigge. Ziel der Magdeburger Studie sei es besonders, mit einem ganzheitlichen Ansatz neue Therapien zu erforschen, die in einem frühen Stadium des Krankheitsprozesses einsetzen.