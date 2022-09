Den eigentlich geplanten Startversuch am vergangenen Montag, den 29. August hatte die Nasa kurzfristig abgebrochen. Eines der vier Triebwerke der SLS Startrakete (Triebwerk 3) hatte nicht auf die nötige Betriebstemperatur abgekühlt, woraufhin das Team vor Ort entschied, unter diesen Bedingungen keinen Startversuch zu wagen. In einer ersten Fehleranalyse gab die Nasa bekannt, dass u.A. ein Sensor falsche Daten geliefert hatte.

Vor dem neuen Startversuch am Samstag will man diese Probleme aber in den Griff bekommen haben. Unter anderem wird ein Verfahren zum Abkühlen der Motoren, genannt "kick start bleed test" – also auf Deutsch in etwa Kickstart-Entlüftungstest – dieses Mal schon etwas früher intensiviert werden als beim letzten Mal. Das soll für eine zusätzliche Kühlung der Triebwerke sorgen. Außerdem arbeiten die Teams der Nasa gerade noch daran, ein Leck in der Nabelschnur des Heckservicemastes zu beheben, das ansonsten den Betankungsprozess vor dem Start gefährden könnte.