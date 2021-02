Wir haben da Befunde, die uns auch erstmal etwas überrascht haben. Also, dass introvertierte Menschen, die sonst eher zurückgezogen und gerne allein sind, in der Pandemie weniger Stress erleben. Normalerweise ist es so, dass extravertierte Menschen, die gerne unter anderen und sehr gesprächig sind, ein höheres Wohlbefinden haben. Aber in der Pandemie scheint sich das umgekehrt zu haben und die introvertierten Menschen sind eher im Vorteil.

Prof. Dr. Hannes Zacher, Universität Leipzig