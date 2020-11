Wem würde es nicht stinken, wenn ein Elefant in seinen Garten stapfen würde, genüsslich alle Früchte vom Baum pflückt, und auf dem Rückweg noch das Gemüsebeet zertrampelt? In manchen Regionen in Afrika gehört Ärger mit Elefanten zum Alltag. Alle bisherigen Methoden, Gräben ausheben, Umzäunungen oder Warnschüsse waren nicht wirklich erfolgreich in Sachen Gartenschutz. Ein internationales Forschungsteam hatte jetzt offenbar den richtigen Riecher, indem es nämlich auf den Rüssel und die Riechfähigkeiten von Elefanten setzt. Das Prinzip ist einfach erklärt: Riecht es nach Löwe, kriegt der Elefant Angst.