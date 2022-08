Long Covid – anhaltende Symptome über die akute Phase der Infektion hinaus, für einige der ersten Infizierten der Pandemie ist das auch zwei Jahre nach dem Beginn von Corona immer noch Realität. Eine neue Studie niederländischer Forscher im Fachblatt The Lancet kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 12,7 Prozent derjenigen, die mit dem Ursprungsvirus oder frühen Varianten wie Alpha infiziert waren, Symptome entwickelt haben, die auch vier Wochen nach der Infektion oder noch länger angehalten haben. Laut den Forschenden gehören dazu vor allem Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden aber auch der typische Verlust des Geruchs- und/oder des Geschmacksinns.

Dieser die Lebensqualität stark einschränkende Verlust der Fähigkeit zu Riechen und zu Schmecken hält bei einigen wenigen der ersten von Covid-19 betroffenen Patienten nach wie vor an. Der italienische Neurologe Paolo Boscolo-Rizzo und seine Kollegen der Universität Padua haben einige dieser ersten Long Covid-Betroffenen immer wieder kontaktiert. Von rund 168 Personen, die während ihrer Infektion einen Geruchsverlust erlebt und sich seitdem nicht wieder infiziert hatten, empfanden immerhin 14 Personen auch nach zwei Jahren ihren Geruchssinn als eingeschränkt oder verändert. Das entspricht etwa sieben Prozent der Teilnehmenden der Studie.

Bei elf Personen waren die Symptome zwar milder geworden, drei Betroffene konnten aber keine Veränderungen feststellen oder die Symptome hatten sich sogar verschlechtert. 105 Personen, die länger als vier Wochen an Geruchsverlust gelitten hatten, gaben hingegen an, dass ihre Geruch vollständig zurückgekommen sei.

Auch andere Long Covid-Symptome halten bei einigen Erstpatienten mitunter an. In der Untersuchungsgruppe gaben 47 Personen (28 Prozent an), nach zwei Jahren noch mindestens ein Symptom zu haben. Angeführt wurde die Liste von Fatigue, gefolgt von Kurzatmigkeit.