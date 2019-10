Bildrechte: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).

Das Sturmtief Lorenzo am Donnerstag, bevor es Irland erreichte. Bildrechte: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).

Am 3. Oktober hat der Terra-Satellit das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik fotografiert. Darauf lässt sich deutlich das Zentrum westlich von Irland ausmachen. Davon ausgehend ziehen Wolkenwellen über Großbritannien und Westeuropa und bringen Regen auch nach Mitteldeutschland.

Als Ex-Hurrikan erfüllt Lorenzo zwar nicht mehr alle Kriterien, um als tropischer Wirbelsturm kategorisiert zu werden. Trotzdem können durchaus noch hohe Windgeschwindigkeiten und starke Niederschläge entstehen. Die brachte Lorenzo in der Nacht zu Freitag nach Irland. Durch die entstandenen Schäden fiel in rund 5.000 Haushalten am Freitagmorgen der Strom aus. Aktuell zieht der Sturm weiter westwärts.