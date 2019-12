Wir sehen einen Werbeclip der McMaster-Universität nahe der kanadischen Metropole Toronto, der die Eigenschaften des neuen Materials demonstrieren soll: eine ultra-abweisende Folie, an der weder Flüssigkeiten noch Bakterien anhaften können. Sie könnte dabei helfen, in Krankenhäusern die Ausbreitung von Keimen besser zu kontrollieren, werben die Forscher.

Die Forscher haben dem Material winzige Falten in Nanogröße hinzugefügt und es chemisch so behandelt, dass der Effekt des Abperlens verstärkt wurde. Diese Strukturen sorgen nach Aussagen der Forscher dafür, dass auch Bakterien einfach abprallen. Überprüft haben sie das nach eigenen Angaben unter anderem mit gefährlichen, multiresistenten MRSA Keimen, mit denen sie die Folie in Kontakt brachten. Danach untersuchten sie die Oberfläche mit einem Elektronenmikroskop. Dabei seien praktisch keine anhaftenden Bakterien gefunden worden.

Eine Einsatzmöglichkeit sehen die Ingenieure beispielsweise in Kliniken, wo etwa Türklinken oder andere sensible Oberflächen mit der Folie umwickelt werden könnten. Auf diese Weise lasse sich verhindern, dass dort Keime anhaften und sich dadurch verbreiten könnten. Auch in Küchen und beim Verpacken von Lebensmitteln könnte die Folie Verwendung finden. Jetzt suchen die Wissenschaftler nach einem Partnerunternehmen in der Wirtschaft, mit dem die Folie auf den Markt gebracht werden soll.