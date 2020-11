Unterricht in Duisburg. Aber: Wer richtig lüftet, braucht eigentlich keine Jacken – so die Ergebnisse der Forschenden aus Hessen

Unterricht in Duisburg. Aber: Wer richtig lüftet, braucht eigentlich keine Jacken – so die Ergebnisse der Forschenden aus Hessen

Dass Klassenräume in diesen Zeiten die Kids reihenweise tiefkühlen, ist also nicht der Fall. Dafür bringen die maschinellen Luftreiniger neue Probleme in den Unterricht: Lärmbelästigung – und zwar 54-57 dB(A) bei vier Stück. Das A hinter Dezibel steht für die durch Menschen wahrgenommene Lautstärke. Bei diesem Wert bewegt sich die Lärmlast in einem Bereich der normalen Gesprächslautstärke. In stillen Momenten kann sie die Konzentration stören, bei normalem Klassenzimmergrundrauschen kommt sie noch oben drauf. Den Forschenden zufolge würde dadurch die Sprachverständlichkeit im Unterricht gestört. Ohnehin sei der Lärmgrenzwert für Lüftungsanalgen in Schulen überschritten.