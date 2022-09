Das Luftschiff war tot, doch die Idee lebt weiter: 1937 explodierte die Hindenburg an ihrem Landeplatz in Lakehurst bei New York. Sehr wahrscheinlich hatte eine elektrostatische Entladung den Wasserstoff entzündet, der dem Zeppelin den nötigen Auftrieb verschaffte. Danach galten Luftschiffe als technisch überholt und Flugzeugen in jeder Hinsicht unterlegen.

Zwei neue Zeppeline drehen bereits ihre Runden in Süddeutschland

Trotzdem gaben einige Ingenieure das bestechende Konzept nicht auf: Ein leichtes Gas hebt ein Fahrzeug in die Luft, das aerodynamisch so geformt ist, dass es sich in gewünschte Richtungen steuern lässt. Ein Antrieb wird nur für die Fortbewegung, nicht aber für den Auftrieb gebraucht. Könnten so in der Luftfahrt nicht jede Menge Emissionen eingespart werden, die eine Reise mit Flugzeugen aktuell zu einer der klimaschädlichsten Aktivitäten machen, die ein Mensch unternehmen kann?

Der Zeppelin NT dient vor allem für touristische Rundflüge. Bildrechte: imago images/Thierry Grun In Friedrichshafen am Bodensee ist der Zeppelin bereits zurück. Dort heben aktuell zwei neu konstruierte Luftschiffe mit maximal 15 Passagieren zu touristischen Rundflügen ab. Gefüllt sind sie mit Helium, was extrem sicher ist, denn das Edelgas kann chemisch nicht mit anderen Stoffen reagieren und daher auch nicht explodieren. Das Helium ist nur teilweise für den Auftrieb zuständig. Auch hier braucht es etwas Luftströmung, um das Schiff in die Höhe zu heben, weil es so besser zu steuern und vor allem zu landen ist.

Der Airlander soll ab 2025 bis zu 100 Passagiere und 10 Tonnen Fracht transportieren

Das britische Unternehmen Hybrid Air Vehicles denkt hier bereits einen Schritt weiter. Seine Luftschiffe mit dem Namen "Airlander" sollen ab 2025 die spanische Metropole Barcelona mit Mallorca verbinden. Das fast 100 Meter lange und 42 Meter breite Luftschiff soll dann in knapp vier Stunden Flugzeit etwas über 100 Passagiere und bis zu 10 Tonnen Fracht vom Festland auf die Urlaubsinsel bringen. Mit rund 130 Stundenkilometern ist das Luftschiff im Vergleich mit Flugzeugen zwar langsam, hat allerdings mit etwa 7400 Kilometern bereits eine ansehnliche maximale Reichweite.

Während die erste, marktreife Version noch von vier Dieselmotoren vorwärtsbewegt wird, sollen die Luftschiffe in Zukunft vollständig elektrisch betrieben werden. Das soll ihre Emissionen auf 10 Prozent der Menge heutiger Großflugzeuge reduzieren. Könnten Luftschiffe wie der Airlander also eine ernsthafte, klimafreundliche Alternative zur heutigen Luftfahrt sein? Professor Jens Friedrichs, Sprecher des Exzellenzclusters Sustainable & Energy-Efficient Aviation an der TU Braunschweig, ist da relativ skeptisch.

Sturm, Schnee und Starkregen: Jedes einzelne Luftschiff benötigt einen riesigen Hangar

Grund dafür ist vor allem die enorme Größe der Luftschiffe, die etwa die doppelten Maße heutiger Großraumflugzeuge wie dem Airbus A380 haben, zugleich aber nur einen Bruchteil der Passagiere transportieren können, die im Flugzeug Platz haben. "Luftschiffe sind im Betrieb sehr viel sensibler", sagt Friedrichs. "Bei Sturm reicht es nicht aus, sie festzubinden, man braucht einen großen Hangar dafür. Der ist auch nötig, um sie vor Starkregen oder Schneefall zu schützten." Das Wetter stellt auch beim Flug eine große Herausforderung dar, bei starken Seitenwinden kann ein Luftschiff schnell vom Kurs abkommen und Landeanflüge bei Sturm dürften eine noch größere Herausforderung darstellen als für die üblichen Verkehrsmaschinen.