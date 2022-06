Etwa jeder fünfte Mensch in Mitteleuropa hat oder hatte wahrscheinlich eine durch Zecken übertragene Lyme-Borreliose, die anhand von Antikörpern im Blut nachgewiesen werden kann. Das zeigt die Datenanalyse einer Forschungsgruppe am Tropenmedizin-Institut der Kunming Medical University in China. Demnach sind Zentral- und Westeuropa sowie Ostasien die Regionen der Welt, in denen die meisten Lyme-Borreliose-Infektionen bekannt sind. Am wenigsten verbreitet ist der Krankheitserreger dagegen in Südasien, in der Karibik und Ozeanien.