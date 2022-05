Es ist an der Zeit, auch im Tierreich mit tradierten Rollenbildern aufzuräumen. Dieser Ansicht sind Evolutionsbiologin Elise Huchard und ihre Kollegen vom Institut für Evolutionswissenschaften in Montpellier/Frankreich. Die bisherigen Beobachtungen zum männlichen und weiblichen Dominanzverhalten bei Säugetieren seien beeinflusst von Stereotypen, die die Forscher in sich trügen und unbewusst auf die von ihnen beobachteten Tiere übertragen würden, so Huchard. Ob ein Clan oder eine Herde im Patriarchat oder im Matriarchat lebt, sei keine feste Eigenschaft einer Art, sondern hänge von vielen Faktoren ab und Veränderungen seien durchaus möglich, so ihre These. Um all das genauer erforschen zu können, haben die Wissenschaftler bisherige Erkenntnisse zusammengetragen und ein System entwickelt, mit dem sie das Machtverhalten zwischen den Geschlechtern künftig bewerten wollen.

Am Ende geht es immer um Sex

Wer die Kontrolle darüber hat, mit wem er Sex hat und Nachkommen zeugt, hat am Ende auch die Macht, so die These der Evolutionsbiologen. Die Trickkiste der einzelnen Arten und Geschlechter dafür ist groß: Bei den Pavianen obliegt es den Männchen, wer sich welchem Weibchen nähern darf. Sie leben also in einem Patriarchat, das sie jedoch je nach Unterart unterschiedlich ausleben. Hamadryas-Pavianmänner (Papio hamadryas) zum Beispiel sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, ihre Gene möglichst großzügig weiterzugeben. Sie pflegen einen Harem, der nur Ihnen exklusiv gehört. Begehren die Weibchen auf, werden sie gewaltsam von vertrauten Artgenossinnen getrennt, damit sie keine Unterstützung mehr bekommen. Übernimmt ein Pavianmann einen fremden Harem, tötet er alle Jungtiere, um das Erbgut seiner Konkurrenten auszuschalten und die Weibchen schnell wieder gefügig zu machen.

Pavian ist nicht gleich Pavian

Guinea-Pavianmänner sind anders. Sie brauchen kein Imponiergehabe, sie gehen nicht rabiat auf Konkurrenten los. Im Gegenteil: Sie pflegen Männerfreundschaften, wie Verhaltensbiologen des Deutschen Primatenzentrums Göttingen (DPZ) in einer Studie nachweisen konnten. Man(n) pflegt sich gegenseitig das Fell, auch Grußrituale konnten die Forscher beobachten. Den Weibchen gegenüber sind sie ebenfalls "freundlicher" und weniger aggressiv, wenn es um ihren Paarungswillen geht. Sie haben keinen Harem, sondern bleiben ein bis zwei Weibchen treu – sowohl sexuell als auch sozial. Den Nachwuchs anderer tolerieren Guinea-Paviane offenbar, Kindstötungen wurden nicht beobachtet. Es gibt auch Paviane, zumindest nahe Verwandte, die sogar in einem Matriarchat leben: Bei den Blutbrustpavianen führen die Weibchen die Gruppe an und sie wählen auch selbst ihre Männchen aus. Unerwünschte Freier werden einfach vertrieben.

Mit Stärke, List und Tücke