Im Ergebnis ist es seit genau der Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass Männer Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 bis 50 Prozent überleben, über 50 Prozent sind hingegen selten. Die Analyse sagt also nicht pauschal, dass Männer früher sterben als Frauen. Sondern: ein bis zwei von vier Männern haben in den vergangenen 200 Jahren Frauen überlebt.

Lebensumstände machen die Nuancen aus – nach wie vor

Schauen wir noch ein bisschen genauer hin: Für die Jahre 2015 bis 2019 zeigen die Werte, dass Männer Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von vierzig Prozent überleben. Allerdings nicht gesamtgesellschaftlich: Nuancen bestätigen hier Faktoren, die schon anderweitig mit der Lebenserwartungen in Verbindung gebracht wurden. Waren die Männer verheiratet oder hatten einen Uni-Abschluss, lag die Wahrscheinlichkeit leicht über vierzig Prozent. Bei unverheirateten Männern oder solchen ohne Abitur, waren es etwas weniger als vierzig Prozent.

Der veränderte Blickwinkel kann freilich nur entzerren, aber nicht verhehlen, dass rein statistisch Männer in der Lebenserwartung trotzdem den Kürzeren ziehen: "Eine kleine Anzahl von Männern wird ein sehr kurzes Leben führen, um zu diesem Unterschied zu führen. Zum Beispiel sterben in den meisten Ländern mehr Babyjungen als Babymädchen", so die Forschenden.

Nicht umsonst haben wir im Moment eine Lebenserwartung, die wohl alles übertrifft, was es bisher in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Prof. Dr. Claudia Wiesemann Medizinethikerin

Tröstlich für alle Geschlechter, egal ob Männlein, Weiblein oder divers, mag indes sein, wie es um die Lebenserwartung in unserer westlichen Gesellschaft generell so bestellt ist. Die Annahme, dass früher alles besser war, trifft hier nicht zu, darauf verweist die Medizinethikern Claudia Wiesemann in der MDR WISSEN-Sommerserie Drei Minuten Zukunft: "Nicht umsonst haben wir im Moment eine Lebenserwartung, die wohl alles übertrifft, was es bisher in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, jedenfalls in den westlichen Zivilisationen. Und das haben wir unter anderem auch den Fortschritten der Medizin zu verdanken." So sei es, noch anders als vor hundert Jahren, in einem ganz anderen Ausmaß möglich, gesundheitliche Krisen zu überwinden und chronische Krankheiten im Schach zu halten. "Und deswegen spielt die Medizin die entscheidende Rolle bei der Verwirklichung eines guten Lebens, vor allen Dingen in den fortgeschrittenen Lebensaltern."

Was wiederum nicht nur demografische Probleme, sondern wiederum auch gesundheitliche mit sich bringen kann. Darauf verweist der Krebsforscher Michael Hallek: "Krebs wird häufiger – und das liegt daran, dass wir älter werden", so Hallek im Gespräch mit MDR WISSEN. "Unsere Programme in unseren Zellen sind so angelegt, dass sie für eine bestimmte Lebenszeit eine Reparatur unserer Zellen gewährleisten. Und wenn wir immer älter werden, was zurzeit der Fall ist, dann wird es am Ende unseres Lebens immer zu irgendwelchen Zellen kommen, die entarten – das kann man bei jedem Menschen auch beobachten."