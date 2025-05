Viele Säugetiere, so auch Mäuse, leben in sozialen Hierarchien, in denen einige Tiere dominanter sind als andere. Das ermöglicht eine effiziente Ressourceneinteilung und Konfliktvermeidung in Tiergemeinschaften. Dabei wird angenommen, dass diese Hierarchie "ausgekämpft" wird, wenn unbekannte Artgenossen aufeinandertreffen. Doch das ist nicht der einzige Weg, wie Hierarchien unter männlichen Mäusen festgelegt werden.



Für ihre Studie ließen die Forschenden Mäuse von zwei Seiten in ein Röhre laufen und sich in der Mitte treffen. Diese Art der Konfrontation führt dazu, dass die unterwürfige Maus zurückweicht. Die Forschenden stellten fest, dass die Mäuse den Rang der jeweils anderen Maus erkannten, mit ihrem eigenen abglichen und so entscheiden konnten, ob sie selbst zurückweichen oder die andere Maus zum Rückzug zwingen. Das heißt: noch bevor die Mäuse miteinander interagieren, wird im Gehirn eine Entscheidung getroffen, wie sie sich präsentieren – ob sie ein dominantes oder unterwürfiges Verhalten zeigen.