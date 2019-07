Die Wissenschaftler vermuten, dass der veränderte Säurewert im Magen für die Allergien verantwortlich ist. Proteine, die über die Nahrung aufgenommen würden, könnten nach Einnahme des Medikaments nicht mehr so gut vom Magen zerlegt werden. Dies, so schlussfolgern die Forscher, löse gegebenenfalls die Allergien aus. Deshalb rät auch der deutsche Mediziner Ulrich Fölsch vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel, die Magensäureblocker nicht unbedarft einzunehmen. Sie sollten außerdem nach einiger Zeit wieder abgesetzt werden. Manche Patienten nähmen diese Medikamente jahrelang ein. Magensäureblocker sind in Deutschland rezeptfrei erhältlich.