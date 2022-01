Magersucht (Anorexia nervosa) ist eine ernstzunehmende Essstörung, bei der Betroffene einem unablässigen Schlankheitswahn verfallen. Sie haben ein verzerrtes Körperbild und sind ständig darauf fokussiert, ihr Gewicht zu regulieren. Magersüchtige beschäftigen sich gedanklich fortlaufend mit Essen und schränken ihre Nahrungsaufnahme ein, so dass es zu massivem und auch lebensbedrohlichem Gewichtsverlust kommen kann. Die Betroffenen selbst können oftmals nicht mehr einschätzen, dass sie ein Problem haben. Am häufigsten tritt die Magersucht bei weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Um die Magersucht in den Griff zu bekommen, ist in der Regel eine psychotherapeutische Behandlung nötig. Doch auch nach einer erfolgreichen (teil-) stationären Behandlung bleiben oft Symptome bestehen und es kommt zu wiederkehrenden Rückfällen.