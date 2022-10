Die Umwelt auf dem Mars ist rau und unbarmherzig. Extreme Trockenheit und eisige Temperaturen von durchschnittlich minus 63 Grad Celsius in mittleren Breiten machen den Roten Planeten zu einem lebensfeindlichen Ort. Noch schlimmer ist die intensive kosmische Strahlung. Mit durchschnittlich 0,08 Gray pro Jahr ist die strahlungsbedingte Energiedosis im Mars-Orbit 2,5 Mal so stark wie über der Raumstation ISS. Selbst wenn die Bedingungen auf dem Mars inklusive dem Vorhandensein von Wasser vor vielen Millionen Jahren die Entstehung von Leben ermöglicht haben könnten, scheint ein Überleben dieser Mikroben über einen so langen Zeitraum eigentlich unmöglich.

Überlebenskünstler "Conan das Bakterium"

Ein wahrer Überlebenskünstler: Deinococcus radiodurans, auch "Conan das Bakterium" genannt. Bildrechte: Michael J. Daly/USU Doch dem ist keineswegs so, wie US-Forscher herausgefunden haben. Bereits frühere Studien hatten gezeigt, dass ein Bakterium wie "Deinococcus radiodurans" unter Bedingungen, wie sie direkt unter der Marsoberfläche herrschen, eine kosmische Energiedosis von 25.000 Gray überstehen könnte. Das würde der Mikrobe, die die Forscher liebevoll "Conan the Bacterium" tauften, ein 1,2 Millionen Jahre langes Überleben auf dem Roten Planeten bescheren.



Doch es geht noch viel länger. In einer in der Fachzeitschrift "Astrobiology" veröffentlichten neuen Studie haben US-Forscher nun nachgewiesen, dass "Deinococcus radiodurans" getrocknet, gefroren und tief vergraben – was typisch für eine Marsumgebung wäre – sogar 140.000 Gray Strahlung überstehen könnte. Das ist immerhin die 28.000-fache Dosis dessen, was einen Menschen töten würde.

280 Millionen Jahre Überleben möglich

Gefahr durch gegenseitige Kontamination