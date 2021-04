Startversuch ab dem 11. April Mars-Helikopter Ingenuity: Abgesetzt und bereit zum Start

Ingenuity ist der erste Helikopter, der Flüge in der Atmosphäre eines anderen Planeten durchführt. Ein Meilenstein in der Erforschung des Mars, denn nun kann die Landschaft ganz genau unter die Lupe genommen werden. Am 4. April 2021 (Ostersonntag) hat der Rover Perseverance den Helikopter abgesetzt. Voraussichtlich am 11. April soll er zum ersten Mal abheben.