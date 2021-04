Testabbruch Mars-Helikopter Ingenuity startet nicht vor dem 14. April

Es sollte ein "Yes we can"-Moment an diesem Sonntag werden. Das erste Mal sollte ein Helikopter auf einem fremden Planeten fliegen, einfach weil er es kann. Die ersten Rotortests am Freitag waren noch erfolgreich. Doch dann gab es einen Testabbruch, den die Ingenieure beim JPL jetzt überprüfen. Der Erststart wird deshalb um mindestens drei Tage verschoben. Der genaue Zeitplan wird laut NASA immer aktualisiert und auf der Webseite des Hubschraubers verfügbar sein.