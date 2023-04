Die Ausstellung soll dazu einladen, über uns und den Mars zu reden, so Bickmann, mit Forschern und Forscherinnen, Filmemachern und Filmemacherinnen. Begleitet wird sie unter anderem durch den Besuch des ESA-Astronauten Dr. Thomas Reiter in Siegen und von Dr. Christiane Heinicke, Teilnehmerin der NASA-Mars-Simulation, in Halle an der Saale, sowie Marserkundungs-Touren mit Laufrobotern in Bremen oder Kosmologie-Workshops für Groß und Klein in Bielefeld.