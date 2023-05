Christiane Heinicke: Von Bitterfeld zum Mars

Warum reden eigentlich alle vom Mars? Christiane Heinicke weiß warum. Die Bitterfelderin hat sogar schon ein Jahr für die Nasa auf dem Mars verbracht (auch wenn ihrer nur auf Hawaii war). Jetzt entwickelt die Ingenieurin an der Uni Bremen Habitate für Mond und Mars, in denen Menschen leben können. MDR WISSEN hat sie im Video-Interview erzählt, warum der Mars uns Menschen so fasziniert, was wir brauchen, wenn wir dort überleben wollen, was schon da ist, was wir mitbringen müssen. Und vor allem, was die größte Herausforderung für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Mars sein wird. Es ist nicht die Strahlung, die fehlende Atmosphäre oder die unwirtliche Umgebung.