Es ist der außerordentliche Erfolg des neuesten Nasa-Mars-Rovers Perseverance, der den Wissenschaftlern der US-Weltraumbehörde bei einem bevorstehenden Meilenstein eine wesentliche Vereinfachung erlaubt: Perseverance, der aktuell an verschiedenen Stellen des Jezero-Kraters Proben vom Gestein und der Marsatmosphäre sammelt, wird wohl länger einsatzfähig sein, als von seinen Konstrukteuren ursprünglich angenommen wurde. Deshalb kann er die Proben, die er derzeit nimmt, selbst zu einem Ort bringen, an dem eine Rakete sie in eine Umlaufbahn um den Planeten bringen soll.