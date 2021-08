"Relativ kurzfristig" deswegen, weil es sich um einige 10.000 Jahre handelt, was erdgeschichtlich jedoch nur ein Wimpernschlag ist. Es habe zwar schon zuvor die Hypothese gegeben, dass eine Sauerstoffabnahme schuld an dem Massenaussterben gewesen sei, erklärt der Studienautor Sean Newby, dabei sei man aber von graduellen Veränderungen ausgegangen: "Wir waren überrascht zu sehen, dass die Zunahme des Sauerstoffgehalts mit dem Beginn des Massenaussterben einherging und es direkt danach wieder einen Sauerstoffrückgang gab."



Die US-Forscher bringen die raschen Umgestaltungen vor 250 Millionen auch mit dem heutigen Klimawandel in Verbindung. "Geologisch gesehen geschahen diese Veränderungen quasi augenblicklich", erläutert Newby. "Dies kann man natürlich mit dem modernen, menschengemachten Klimawandel vergleichen, bei dem schnelle, tiefgehende Veränderungen passieren in einem Bruchteil der Zeit des damaligen Massenaussterbens."



Die Wissenschaftler wollen nun weitere historische Massenaussterben dahingehend untersuchen, ob sie ebenfalls mit großen Veränderungen des Sauerstoffgehalts zusammenhängen. Denn dies könnte auch Erkenntnisse zu unserem aktuellen Klimawandel bringen, da die derzeitige Zunahme an Nährstoffen in den Ozeanen ebenfalls den Sauerstoffgehalt verringert.