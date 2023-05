Die Rechenschwäche war lösbar – heute kann das Mädchen die Grundrechenarten erklären

Miriam Schmidt hatte Glück. Von früher kannte sie eine Freundin, die bis in ihr Erwachsenenalter an einer Rechenschwäche litt. "Nur deswegen hab ich überhaupt in diese Richtung überlegt, ob dass das Problem meiner Tochter sein könnte", sagt sie. Am Ende hat sie dem Mädchen dadurch wahrscheinlich ein großes Stück Zukunft gerettet. Denn Schmidt konnte ihrer Tochter eine Therapie finanzieren. Drei Jahre lang besuchte das Mädchen einmal pro Woche das Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche (ZTR) in Leipzig. Die Einrichtung gibt es auch in vielen anderen Städten.

"Die haben das irgendwie hinbekommen, ihr das zu erklären", sagt Schmidt. Allmählich verbesserten sich die schlechten Noten, wurde aus der Fünf in Mathe, eine Vier, dann eine Drei. Heute besucht das Mädchen eine freie Oberschule in Leipzig, steht dort aber auf einer Zwei in Mathe. "Sie wird keine Versicherungsmathematik machen, aber die Grundrechenarten funktionieren", bilanziert die Mutter.

Rechenschwäche ist wissenschaftlich gut verstanden und beschrieben

Der Fall steht exemplarisch für das Phänomen der Rechenschwäche, die einige als angeborene Krankheit sehen wollen, die für Wissenschaftler aber vor allem aus einem mangelhaften Mathematikunterricht in den Schulen entsteht. So sehen es nicht nur die Therapeuten beim ZTR sondern auch Bildungsforscher, die sich lange mit Dyskalkulie beschäftigt haben.

Der Erziehungswissenschaftler Michael Gaidoschik arbeitet an der Universität Bozen in Südtirol zum Problem der besonderen Lernschwierigkeiten im Mathe-Unterricht. Spricht man ihn auf die Behauptung des Thüringer Kultusministeriums an, das Problem sei noch nicht ausreichend erforscht, dann lacht er hell auf und antwortet dann knapp: "Natürlich kann man immer noch weitere Details untersuchen. Aber diese Aussage entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage."

Wer Mathematik-Grundlagen nicht versteht, bekommt immer größere Folgeprobleme

Schon seit den 1930er-Jahren gibt es Untersuchungen, die die im Grunde zutiefst logische Besonderheit des Mathematikunterrichts immer wieder auf einen Punkt gebracht haben. Mehr als in den meisten anderen Schulfächern ist Mathematik streng hierarchisch aufgebaut. Jeder Lernschritt baut auf vorangegangenen Schritten auf. Wer nicht verstanden hat, das Zahlen Mengen bezeichnen, wird große Schwierigkeiten haben, zu addieren und zu subtrahieren. Wer "Plus" und "Minus" nicht kann, versteht "Mal" und "Geteilt" nicht. Und wer mit diesen Grundrechenarten nicht klar kommt, wird Funktionen mit Variablen nie verstehen.

"Wenn man auf einer bestimmten Stufe was Wesentliches nicht ausreichend verstanden, nicht ausreichend gefestigt hat, dann wird es auf einer höheren Stufe zu Folgeschwierigkeiten kommen", fasst Gaidoschik zusammen. Wer also früh im Mathematikunterricht etwas nicht versteht, der handelt sich Probleme ein, die von Jahr zu Jahr immer größer werden. "Immer kommt neuer Stoff dazu. Die Kinder entwickeln immer mal wieder neue Ersatzstrategien."

Ein angeborenes Verständnis für Zahlen gibt es nicht

Olaf Steffen, Jörg Kwapis und Steffen Marx stehen nebeneinander Bildrechte: MDR/Clemens Haug Dieses Problem kennen die Therapeuten vom ZTR. Bei Schülern dürfen im Verlauf des Mathelernens keine Lücken entstehen. "Weil dann fehlen Kenntnisse, um den nächsten Schluss ziehen zu können. Und wenn ich einen Schluss nicht gezogen habe und den nächsten dann nicht ziehen kann, dann habe ich eine Wissenslücke erarbeitet, die mich ganz schnell dahin bringt, dass ich vollkommen abgehängt werde von diesem Lernprozess", sagt Olaf Steffen, einer der Leiter des ZTR.

Doch das Bildungssystem scheitert oftmals daran, den Kindern die notwendigen Grundlagen zu vermitteln. Ein natürliches Verständnis für Zahlen gebe es aber nicht, sagt Steffens Kollege Jörg Kwapis. "Im Mittelalter haben alle mit den Fingern gerechnet." Anders als im Mittelalter fordern heutige Gesellschaften von den Einzelnen, dass sie ein abstraktes Verständnis von Zahlen entwickeln. Doch das entwickelt sich nicht von selbst. Deswegen fordert Kwapis: "Man muss das mit Kindergartenkindern systematisch erlernen."

Manchmal sind grundlegende Konzepte von Mathematik nicht verstanden worden

Ein Verständnis für Zahlen ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden, sagen Mathepädagogen. Bildrechte: IMAGO/Westend61 Um das Problem besser zu verstehen, hilft vielleicht folgendes Beispiel: In das ZTR kommen Kinder und mitunter sogar Erwachsene, für die Zahlen nicht für abstrakte Mengen stehen, sondern reine Namen sind, ohne bestimmten Inhalt, die in einer Reihe stehen wie die Buchstaben im Alphabet. Die Sieben kommt nach der Sechs und steht vor der Acht. Diesen Menschen fehle die Erkenntnis "dass ich zu Sechs auch sagen kann, dass ist einer weniger als Sieben oder zweimal Drei", erklärt Kwapis. Stattdessen behelfen sich Betroffene häufig mit Ersatzstrategien: Sie lernen Ergebnisse auswendig, zählen ab oder müssen versuchen, die Lösungen von Mitschülern abzuschreiben. All das ist extrem anstrengend. So lässt sich Mathematik nur unter größten Mühen überstehen.

Leidet ein Kind an einer Rechenschwäche, bedeutet das aus Sicht der Pädagogen und Therapeuten vor allem: Ihm fehlt ein bestimmter Schritt in der langen Reihe von Erkenntnissen, die die Fähigkeit zum Rechnen und zur Mathematik eben ausmachen. Die Schulen aber scheitern oft dabei, diese Lücken bei ihren Schülern zu füllen. Denn Lehrpläne geben vor, dass im Unterricht ständig neue Themen drankommen müssen, egal ob alle Schüler die Grundlagen dafür haben oder nicht. "Der beste Unterricht wird nicht ausreichen, solange man an dem Grundsatz festhält, dass alle Kinder in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Lernfortschritt machen sollen", sagt Mathematikpädagoge Gaidoschik.

Dyskalkulie nur durch grundlegende Veränderung des Schulsystems lösbar

Eine Lösung innerhalb der Schule wäre nur durch eine Art Bildungsrevolution möglich, sagen die Mathematik-Therapeuten vom ZTR: "Der Unterricht müsste viel mehr individualisiert werden. Speziell ausgebildete Lehrer mit Mathematikkenntnissen müssten die entstandenen Lücken bei den Kindern korrigieren. Oder sie gar nicht erst entstehen lassen", sagt Olaf Steffen. Doch dafür müssten sich die Lehrenden intensiver mit den einzelnen Schülern beschäftigen. In großen Klassen mit mehr als 25 Schülerinnen und Schülern ist das reichlich unrealistisch.

Hinzu kommt, dass im Schulsystem mit seinen Zensuren noch oft erwartet wird, dass bei den Tests am Ende eine Art Normalverteilung der Zensuren herauskommt. Eine Arbeit gilt dann als ausreichend schwer, wenn wenige Schüler sehr gute Noten bekommen, die meisten eine Drei oder Vier schreiben und ein paar wenige ein schlechtes Ergebnis erzielen. Doch Letzteres bedeutet häufig, dass bestimmte Inhalte nicht verstanden wurden – welche das sind, und ob es sich möglicherweise um kumulierte handelt, ermittelt die Schule nicht. Kann diese Lücke danach nicht geschlossen haben, verliert das Kind den Anschluss. Bei Rechenschwäche passiert das bereits im Anfangsunterricht der ersten Klassen.

"Das kann soweit führen, dass Kinder Mathematikangst entwickeln", sagt Michael Gaidoschik. Bekommen sie keine Hilfe, ziehen sich die Schüler irgendwann zurück, werden trotzig, stören den Unterricht oder gehen gar nicht mehr hin.

Rechenprobleme können sich zu psychischen Problemen auswachsen

Im ZTR erleben die Therapeuten, dass Kinder sehr schnell Vertrauen fassen, wenn sie merken, dass sie plötzlich Mathematik verstehen. "Wir bringen mit den Lernenden zusammen den Beweis: Du bist ein Mathe-Experte. Du kannst erklären, was da passiert und das können Experten", sagt Jörg Kwapis. Nicht alle Kinder werden durch die Therapie plötzlich zu Rechenprofis. Aber wie im Fall von Miriam Schmidts Tochter gelinge es in 98 Prozent der Fälle, ein grundlegendes Verständnis von Mathematik zu vermitteln, sagt Olaf Steffen.

Allerdings kostet die Therapie Geld, etwa 250 bis 300 Euro im Monat für 45 Minuten Mathematik pro Woche. Eine Übernahme der Kosten durch die von den Jugendämtern verwalteten sozialen Hilfen gibt es nur, wenn die Kinder neben der Lernschwierigkeit eine Reihe von anderen seelischen Problemen und vielleicht auch körperlichen Symptomen zeigen, die aus den Problemen mit Mathematik resultieren. Es muss durch fachärztliche Diagnose überprüft werden, ob eine solche Entwicklung vorliegt oder einzutreten droht, nur dann besteht Rechtsanspruch auf geeignete Hilfe.

Echter Nachteilsausgleich: Mathematik erklären

Einige Eltern und Verbände bitten zusätzlich darum, dass Kinder sogenannte Nachteilsausgleiche bekommen sollen, wenn sie besondere Probleme mit Mathematik haben – mehr Zeit für Klassenarbeiten etwa oder weniger strenge Zensuren. Auch Sicht des Bildungsexperten Gaidoschik oder aus Sicht der Therapeuten vom ZTR ist das ein falscher Weg. "Das würde bedeuten, statt dem Problem die Symptome zu behandeln. Am ursächlichen Wissensdefizit ändert das rein gar nichts; das soziale Abseits droht weiterhin, denn jede Ausbildung verlangt Mathematikkenntnisse. Offensichtlich geht man fälschlicherweise weiterhin von einer Krankheitshypothese aus, dass Rechenschwäche sich nicht nachhaltig beseitigen ließe", sagt Olaf Steffen.

"Der einzige Nachteilsausgleich der seinen Namen verdient hat, wäre den Kindern die mathematischen Konzepte zu erklären", sagt Michael Gaidoschik. Doch das sei für viele Lehrkräfte extrem schwierig, besonders, wenn sie keine Mathematik-Pädagogik studiert haben, sondern als Quereinsteiger in den Beruf kommen.

Mathematik verstehen: Es ist nie zu spät